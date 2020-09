Tutto pronto per questa sera, 26 settembre

GROTTAMMARE – Tutto pronto per uno spettacolo molto sentito al Teatro delle Energie.

“Sold out” a Grottammare per il primo Memorial dedicato a Mario Lanciotti, in scena questa sera, 26 settembre, alle 21.15.

L’associazione Lido degli Aranci, nelle ultime ore, ha predisposto una diretta streaming sul canale Youtube, per permettere a tutti di seguire l’evento da remoto.

Molti gli amici, anche non residenti a Grottammare e all’estero, che vogliono essere presenti virtualmente all’evento.

Dalle ore 21.15 di questa sera sarà possibile collegarsi al link ed assistere alla diretta. Previsto un grande spettacolo con il meglio del repertorio artistico di teatro amatoriale del nostro territorio.

Per il pubblico limitato che invece parteciperà all’evento “live”, si raccomanda di giungere in teatro entro le ore 21.15 ed essere in possesso di mascherina. Info line: 3475406630.

