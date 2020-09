OSIMO – Ai Campionati regionali di paddle, svoltisi al Beach Club di Osimo, il CT Maggioni si è imposto con tre titoli. Eccellente performance della coppia maschile formata da Cocciò/Spernanzoni che ha dominato sul duo Galloppa/Marraini con il punteggio di 6-0 6-2. In campo femminile Timi/Ciabattoni hanno sì faticato ad avere la meglio su Savoretti/Celani dovendo giungere al terzo set, ma con autorità, in rimonta: 4-6 6-4 6-3 il punteggio finale. Terza vittoria nel doppio misto con la coppia Ciabattoni/Spernanzoni, che ha conquistato il titolo imponendosi con 6-4 7-6.

Intanto sui campi del circolo sambenedettese è in corso di svolgimento il torneo “Trofeo Dionisi” riservato ai giocatori di terza a quarta categoria. Impegnati i migliori giocatori di categoria anche del vicino Abruzzo. Infine, sono in via di ultimazione i lavori di rifacimento dei terreni di gioco dei campi 7 e 8 al coperto e, con lavori già ultimati, dei campi 9 e 10. Tutti e quattro i nuovi campi sono ora dotati di impianto con luci led.

