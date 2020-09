“Lo studente è un contatto stretto di un caso positivo. Pertanto, vista l’impossibilità da parte della scuola di assicurare la didattica, in via precauzionale, ho adottato tale provvedimento” afferma il sindaco Loggi

MONTEPRANDONE – Di seguito una nota del sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, diffusa nella serata del 25 settembre.

Su richiesta della Dirigente Scolastica, poco fa ho disposto la sospensione delle lezioni solo per le classi della scuola secondaria di primo grado (scuola media) per la giornata di domani sabato 26 settembre 2020.

La decisione è stata presa in quanto l’Asur ha comunicato alla scuola che un alunno è stato posto in quarantena precauzionale in quanto contatto stretto di un caso risultato positivo al Covid.

Pertanto, vista l’impossibilità da parte della scuola di assicurare la didattica, in via precauzionale, ho adottato tale provvedimento che è valido solo per le classi della Secondaria.

Tutti gli altri bambini potranno regolarmente andare a scuola.

