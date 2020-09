Finora alcune lungaggini burocratiche hanno rallentato il via libera per i due argentini che però dovrebbero esserci per la prima in casa

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – I due argentini nuovi acquisti della Samb Rodrigo De Ciancio e Ruben Botta non ci saranno a Carpi domenica per la prima di campionato, complici alcuni problemi e lungaggini burocratiche che ne stanno rallentando il via libera ufficiale. Da fonti della società rossoblu, però, i due raggazzi dovrebbero essere in campo già il 4 ottobre in occasione della prima in casa contro il Gubbio.

