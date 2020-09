PORTO SANT’ELPIDIO – Militari della Compagnia di Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio in azione insieme ad altri colleghi della Stazioni Locali nel Fermano, in divisa e in borghese, in questi giorni.

60 persone controllate, 45 auto ispezionate, tre persone perquisite e cinque contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada.

“Un 24enne di origine algerina è stato denunciato a Porto Sant’Elpidio poiché sorpreso con dodici dosi di hashish, destinate al mercato illecito. Materiale ovviamente sequestrato” raccontano dal Comando Provinciale di Fermo.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni.

