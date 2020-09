Sul posto i carabinieri per i rilievi

MASSIGNANO – Scontro nella mattinata del 25 settembre.

Incidente stradale a Massignano intorno alle 9.30, scontro fra furgone e bici secondo le prime indiscrezioni, rilievi e dinamica in fase di accertamento da parte dei carabinieri giunti sul posto con una pattuglia.

Il ciclista, un uomo, è stato soccorso dal personale sanitario del 118, giunto in ambulanza, e portato successivamente in ospedale a San Benedetto per ulteriori cure mediche.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.