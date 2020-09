FERMO – Sarà avviata sabato 26 settembre, alle ore 21, la demolizione del cavalcavia sull’A/14 193 danneggiato da un incidente stradale lo scorso mese di luglio e che si colloca tra le uscite di Fermo-Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio.

La società Autostrade ha comunicato al Comune di Porto San Giorgio il piano di intervento. I lavori andranno avanti fino alle ore 7 di domenica 27 settembre con la chiusura notturna del tratto interessato.

Nell’ambito delle attività propedeutiche alla demolizione è necessaria in autostrada l’installazione di una segnaletica di deviazione a una corsia in direzione nord che potrà generare rallentamenti di percorrenza di 15-20 minuti.

In città, per agevolare il transito dei veicoli, il Comune ha deciso lo sblocco dei semafori agli incroci di viale Buozzi e via Milano alle ore 22 e di via Leopardi alle 21.

