NAPOLI – Nella Nazionale italiana 2021 di canna da riva ci saranno due atleti in forza alla Apsd San Benedetto, cioè Marco Rizzo e Ignazio Loconte. I due rivieraschi hanno chiuso rispettivamente al primo e al quarto posto nella gara Club Azzurro di Canna da Riva svoltasi a Napoli, strappando il pass per la maglia azzurra e regalando una grande soddisfazione alla società sambenedettese di pesca sportiva che rimane uno dei principali punti di riferimento nazionali per questo sport.

«Di quattro atleti in gara – commenta Zefferino Guidi, che della squadra azzurra di canna da riva è stato anche commissario tecnico – Ben due di noi si sono qualificati per gareggiare nella prossima stagione con la maglia azzurra e uno, Marco Rizzo, ha anche vinto la gara. Per noi è un ottimo risultato che ci fornisce ulteriori stimoli per fare ancora meglio nelle prossime occasioni, sia da concorrenti in gara che nell’organizzazione di manifestazioni di pesca».

