Il maltempo ha causato varie cadute di alberi in strada

VALDASO/VAL MENOCCHIA – Le forti precipitazioni di ieri, 23 settembre, hanno provocato diversi disagi nell’entroterra.

La violenta grandinata ha causato problemi lungo la Valdaso e la Val Menocchia.

Diversi gli alberi caduti in strada: al lavoro Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e Protezione Civile per la rimozione dei tronchi e il ripristino, in alcuni punti, della viabilità.

Anche i campi di agricoltura “vittime” della grandine, in fase di stima i danni.

