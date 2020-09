CUPRA MARITTIMA – Continuano le proposte cinematografiche provenienti dalla Mostra del cinema di Venezia 2020, con il film della poliedrica e militante regista Emma Dante, LE SORELLE MACALUSO la storia di 5 sorelle nella periferia di Palermo ed il documentario musicale, evento speciale, del grande musicista astigiano PAOLO CONTE, VIA CON ME di Giorgio Verdelli, entrambi molto applauditi al festival da stampa e pubblico.

Prosegue inoltre la programmazione del film biopic MISS MARX sulla vita di Eleanor Marx, figlia di Karl, donna colta, libera e appassionata.

Da evidenziare l’appuntamento di venerdì 25 ore 20,30 (spettacolo unico) dell’ultimo film di Terence Malik LA VITA NASCOSTA in concorso a Cannes 2019 il suo cinema è sempre essenziale potente, sacro. Quest’ultimo è una iniziativa in collaborazione con ACEC (associazione cattolica esercenti cinema), in occasione delle Giornate Sdc onlife 24-26/09, è proiettato in contemporanea con altri cinema Italiani.

ORARIO DEGLI SPETTACOLI

LE SORELLE MACALUSO di Emma Dante (ITA,94′, 2020)

giovedì 24/09 ore 21,15

venerdì 25/09 ore 19,00

sabato 26/09 ore 21,15

domenica 27/09 ore 17,30-21,15

lunedì 28/09 ore 21,15

LA VITA NASCOSTA – HIDDEN LIFE di Terrence Malick (USA /GER, 173′, 2019)

venerdì 25/09 ore 20,30

-Iniziativa in collaborazione con ACEC Sdc onlife

MISS MARX di Susanna Nicchiarelli (ITA, 107′,2020)

sabato 26/09 ore 19,00

domenica 27/09 ore 19,10

Evento speciale NEXO

PAOLO CONTE, VIA CON ME di Giorgio Verdelli (doc,ITA, 100′)

lunedì 28/09 ore 19

martedì 29/09 ore 21,15

Saranno scrupolosamente seguite tutte le misure anti-Covid. Oltre al gel per mani e alla distanza di sicurezza sarà richiesto di registrarsi all’ingresso e la mascherina fino al raggiungimento del posto seduto.

Si potrà acquistare il biglietto alle casse oppure on-line senza costi aggiuntivi dal nostro sito www.cinemamargherita.com.

Per emergenza Covid i posti in sala a disposizione sono limitati.

Anche per la stagione 2020-2021 il Cinema Margherita propone la Tessera Acec Marche. La tessera costa € 5, permette di avere 5 ingressi ridotti, più uno in omaggio, ed è utilizzabile in tutte le Sale Acec Marche.

Ingressi: € 6,50 interi, € 5 ridotti

Ingresso Cinema d’Essai: € 5

Ingresso Evento speciale Nexo PAOLO CONTE: 10,00/8,00 euro.

Info: tel 0735.778983, www.cinemamargherita.com.

