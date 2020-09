TERAMO – Operazione delle Forze dell’Ordine nel Teramano.

Nei guai 30enne, italiano, arrestato dalla Polizia ad Atri in provincia di Teramo il 23 settembre. Dalla Questura raccontano: “Aveva trovato un insolito nascondiglio l’uomo fermato dal personale della Sezione Antidroga della Squadra Mobile con la collaborazione del Commissariato locale. A seguito di perquisizione domiciliare il predetto è stato trovato in possesso di 87,2 grammi di hashish di cui 7,2 contenuti in un barattolo per noccioline sistemato in un armadio della taverna dell’abitazione ed un panetto dal peso di 80 grammi occultato nell’imbottitura della sedia dello stesso locale”.

“Sottoposto agli arresti domiciliari è ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria” concludono dalla Questura teramana.

