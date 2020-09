TERAMO – Si torna in classe, oggi 24 settembre, in tutta Italia.

Anche in Abruzzo dove inizialmente le scuole dovevano riaprire il 14 settembre come nelle Marche ma dalla Regione era stato deciso lo slittamento al 24.

Plessi, quindi, nuovamente aperti e alle prese con le norme anti-Coronavirus da rispettare.

Il Governatore Marco Marsilio afferma: “Sarà un anno particolare, forse difficile. Ma sarà unico. Sarà l’anno in cui mettersi alla prova non solo sulle materie scolastiche, ma su quelle della vita. Siete chiamati a testare il vostro coraggio, il senso di comunità, il rispetto delle regole per il bene comune. In questo bellissimo viaggio che state per intraprendere, non sarete soli: gli insegnanti, le istituzioni, saranno al vostro fianco. Non temete. Buon inizio anno scolastico, ragazzi”.

