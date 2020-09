ALESSANDRIA – Federico Angiulli parla alla fine della gara di Alessadria che ha visto i rossoblu perdere per 3-2. “Peccato perché nel secondo tempo non abbiamo potuto sfruttare il nostro potenziale con un uomo in meno. Purtroppo i due primi gol sono arrivati da errori individuali” chiosa Angiulli. E Ancora: “Abbiamo fatto una buona gara giocando bene per un’ora in dieci contro una squadra attrezzata”.

Sul campionato: “Ora testa al Carpi che è arrivata a un passo dalla B l’anno scorso, ora ci aspetta un bel lavoro perché ci sono tanti nuovi: dobbiamo fare bene per ripagare sforzi del presidente che ha allestito una grande squadra”.

