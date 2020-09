ALESSANDRIA – Nonostante la prima sconfitta stagionale nell’esordio nelle gare ufficiali, il Patron rossoblu è ottimista.

Alessandria-Samb, primo turno di Tim Cup-Coppa Italia andato in scena il 23 settembre, è terminata 3 a 2 per i padroni di casa.

Ecco le parole del presidente Domenico Serafino rilasciate al portale rossoblu a fine match: “Ho visto trame di gioco interessanti: anche se non abbiamo assistito a una vittoria della Samb credo che ci toglieremo belle soddisfazioni con la squadra al completo e a pieno regime. Nonostante avessimo giocato tutto il secondo tempo in dieci abbiamo ugualmente messo in difficoltà l’avversario e questo modo di affrontare la gara è stato importante. Archiviamo a testa alta questo primo impegno e ora guardiamo con fiducia al campionato”.

