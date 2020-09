SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “Si informa la gentile utenza che nella giornata di oggi, mercoledì 23 settembre, la zona Sud di Porto d’Ascoli (Comune di San Benedetto del Tronto) subirà un’interruzione straordinaria del flusso idrico per riparazioni su una condotta. Il flusso idrico sarà interrotto fino alle ore 22”.

Così in una nota la Ciip.

Le zone interessate saranno: Via del Lavoro, Via di Vittorio, Via Pasubio, Via De Nicola, Via Val Sesia, Via Val Tellina, Via Verbania, Via Pomezia, Via San Giovanni, Contrada Scopa Monteprandone, Contrada Isola e altre aree circostanti.

“Ci scusiamo per i possibili disservizi creati e vi invitiamo a segnalare eventuali problematiche al Servizio Clienti” affermano dalla Ciip.

