ALESSANDRIA: 12 Pisseri, 4 Chiarello, 5 Cosenza (C), 6 Scognamillo, 7 Parodi, 8 Castellano, 9 Eusepi, 18 Corazza, 19 Prestia, 21 Casarini, 24 Suljic.

A disposizione: 1 Crisanto, 3 Celia, 10 Di Quinzio, 11 Arrighini, 14 GAzzi, 15 Suppa, 16 Vitale, 20 Podda, 22 Baschiazzorre, 23 MAcchioni, 27 Poppa, 33 Rubin. All. Angelo Gregucci.

SAMBENEDETTESE: 22 Nobile, 2 Biondi, 6 Di Pasquale, 8 Chacon, 9 Nocciolini, 11 Lopez (K), 17 Rocchi, 19 Eklu, 23 Angiulli, 25 Scrugli, 33 Liporace.

A disposizione: 1 Laborda, 4 D’Ambrosio, 5 Enrici, 12 Fusco, 15 Cristini, 18 Panaioli, 20 Serafino, 21 Mehmetaj, 27 Masini, 28 De Goicoechea, 29 Lavilla, 32 Lescano. All.: Signor Paolo Montero.

Prima partita ufficiale dopo le amichevoli estive per la nuova Samb di Montero. Il tecnico uruguaiano, impegnato con i rossoblu ad Alessandria per la Coppa Italia. Samb schierata con il 4-3-1-2: Lopez (capitano) e Nocciolini in attacco, l’argentino Chacon trequartista; nella mediana, Angiulli al centro con Rocchi alla sua sinistra ed Eklu a destra. In difesa, davanti al portiere Nobile, coppia centrale con Di Pasquale e Biondi mentre Liporace gioca come terzino sinistro e Scrugli a destra.

CRONACA

Inizio choc per la Samb ad Alessandria. Doppietta di Umberto Eusepi al 13′ e al 17′. I rossoblu rispondono però con Nocciolini al 25′: 2-1.

I due gol di Eusepi derivano da due errori dei rossoblu: sul primo palla persa a centrocampo, pallone filtrante per Eusepi che insacca alle spalle di Nobile. Pochi minuti dopo batti e ribatti nella difesa rossoblu e sempre Eusepi è lestissimo in un gol di rapina.

Poco prima del gol del vantaggio piemontese grande occasione per Biondi: colpo di testa su assist di Eklu e parata “impossibile” di Pisseri. Altro grande intervento del portiere di casa al 18′, sul 2-0, su Nocciolini, il quale però al 25′ ha trafitto la porta dell’Alessandria raccogliendo un assist di Chacon.

Una Samb che ha tenuto bene il campo pagando i due errori in disimpegno che però ha registrato al 46′ l’espulsione del capitano Maxi Lopez, per proteste, anche se non si è capito bene cosa abbia detto all’arbitro per meritare il rosso diretto.

