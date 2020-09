Deferimenti anche per possesso e detenzione di cocaina, per porto abusivo di strumenti atti ad offendere, per evasione dai domiciliari e per inosservanza degli obblighi imposti dal Giudice

FERMO – Servizio di vigilanza dei carabinieri nel Fermano, dal 20 al 22 settembre. In azione i militari della Compagnia di Fermo e del Nucleo-Radiomobile.

Denunciate 14 persone all’autorità giudiziaria: “Sei per guida in stato di ebbrezza alcolica (con ritiro di patente), un albanese per possesso e detenzione di cocaina (aveva cercato di disfarsi della dose quando ha visto la pattuglia), due (un indiano e un rumeno) per porto abusivo di strumenti atti ad offendere (ascia e coltello), due italiani per evasione dai domiciliari e tre (due balcanici e un italiano) per inosservanza degli obblighi imposti dal Giudice” dichiarano dal Comando Provinciale di Fermo.

“I controlli proseguiranno nei prossimi giorni e interesseranno tutto il territorio” affermano dall’Arma fermana.

