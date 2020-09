SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Nei giorni scorsi, presso il Centro Iride Sport Village di Martinsicuro, si è radunata la prima squadra della Sambenedettese Basket per la stagione 2020/21. Sono passati oltre sei mesi dall’ultimo allenamento della scorsa stagione e la Sambenedettese Basket si presenta per l’occasione con un roster profondamente rinnovato, grazie agli arrivi di Amedeo Casale, Christian Popa, Felice Cutolo, Alessandro Guzzon e Giuseppe De Leo.

Sono ufficiali le conferme di Luca Quinzi, Alessandro Roncarolo e Davide Di Eusanio. Aggregati per la preparazione i sambenedettesi doc Fabio Falà e Giacomo Lucidi per mantenere alto il livello degli allenamenti, oltre agli Under rossoblu Francesco Vannucci, Riccardo Acciarri, Elia Castorino, Gabriele Kuckievicz, Alessandro Quinzi, Marco Ortu e Simone Consorti, in arrivo dall’Alba Adriatica Basket, con il quale il sodalizio rossoblu sta avviando una collaborazione.

Proseguono intanto a pieno ritmo le attività all’aperto del settore giovanile e minibasket della Sambenedettese Basket. Appuntamento per giovedì 24 settembre con l’Open Day del Centro Minibasket di Porto D’Ascoli dalle ore 16:30 alle 19 presso il Playground di fronte alla Chiesa Sacra Famiglia in Viale dello Sport a Porto d’Ascoli.

