GROTTAMMARE – Sketch teatrali, poesia, musica ed emozionanti omaggi video social: uno show inedito e variegato, intenso e ricco di colpi di scena, sarà proposto sabato 26 settembre, alle ore 21.15, al Teatro delle Energie di Grottammare.

Collante della manifestazione il primo anniversario della prematura scomparsa dell’attore dialettale Mario Lanciotti, figura indelebile della comunità della perla dell’ adriatico.

Svelato il cast di questa prima edizione composto da ben tre gruppi teatrali del nostro territorio: I Nosocomici diretti dal regista Franco Di Pancrazio, I fuori di Testo ed infine La Ribalta Picena, rappresentata dall’ attore Francesco Casagrande.

Lo spazio poetico verrà affidato al grottammarese Vincenzo Massacci, accompagnato per l’occasione dal musicista fisarmonicista Emidio Lucidi.

Previsto anche uno spazio dedicato alle cornamuse e alla melodia scozzese ideato da Don Giorgio Carini.

Dunque tanti protagonisti in scena, che hanno voluto essere presenti al primo memorial.

Molta attiva l’associazione Lido degli Aranci che esprime, nelle parole di Alessandro Ciarrocchi e Valter Assenti, un pensiero nel merito: “Nostro compito sarà quello di ripercorrere, con la giusta umiltà, la brillante carriera artistica del Lanciotti, attraverso l’arte dell’ amicizia, in uno spettacolo ad ingresso gratuito. Ringraziamo l’ amministrazione comunale e tutti i performers che hanno aderito al nostro appello”

La serata, con inizio alle ore 21.15, verrà condotta da Giuseppe Cameli, affiancato dalla simpatica presenza di Romina Narcisi.

Per assistere all’evento in teatro è obbligatorio indossare la mascherina ed attivarsi per la prenotazione , come previsto dalla normativa Covid: info line presso Merceria Il Cigno di Grottammare 3475406630.

