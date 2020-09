SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Riparte il 24 settembre la stagione di cinema al CinemaTeatro Concordia. Il primo film in programmazione a San Benedetto è stato molto apprezzato al recente festival di Venezia: “Padrenostro”, il film diretto da Claudio Noce, è ambientato nel 1976 a Roma ed è tratto da una storia vera.

Protagonisti del film sono Valerio (Mattia Garaci) e Christian (Francesco Gheghi), due ragazzini che durante un’estate scopriranno due realtà opposte: da una parte conosceranno la violenza del mondo adulto e dall’altra impareranno il significato dell’amicizia. Il primo ha dieci anni e, come tutti i bimbi della sua età, è molto fantasioso.

La purezza dell’infanzia, però, viene spazzata via quando Valerio, in compagnia della madre (Barbara Ronchi), vede con i suoi occhi un gruppo di terroristi tendere un attentato a suo padre Alfonso (Pierfrancesco Favino). L’intera famiglia si sente intimorita e distrutta dall’accaduto. È in questo periodo così delicato che Valerio incontra Christian, che ha qualche anno in più a lui e, a differenza sua, ha un carattere ribelle e arrogante. Tra loro nascerà un’amicizia che li segnerà per tutta la vita.

DATE E ORARI

GIOVEDÌ 24 ore 21:30

VENERDÌ 25 ore 21:30

26 ore 19:15-21:30

27 ore 17-19:15-21:30

LUNEDÌ 28 ore 21:30 a 5 euro

BIGLIETTI

6,50 interi

5 ridotti sotto i 12 e sopra i 65 anni

CONTATTI

342 1877277

335 6070843

0735 588246

Facebook Cinema, Teatro Concordia. Per restare sempre aggiornato sulla programmazione, registrare in rubrica il numero 350 089 42 84 e inviare OK con .

