CAMPLI – Zero Tari per il biennio 2020/2021 alle imprese del Comune di Campli che assumono, a tempo indeterminato, almeno cinque persone. È la misura approvata dal consiglio comunale di Campli, su proposta della giunta guidata dal sindaco, Federico Agostinelli. che ha confermato anche le agevolazioni già in essere per famiglie e imprese.

Il provvedimento approvato in consiglio prevede, oltre all’azzeramento della Tari per le imprese che assumono, anche la riduzione del 50% della Tari nei primi due anni di attività per tutte le nuove attività imprenditoriali e per attività non stabilmente attive in stato di crisi, la detrazione di 250 euro l’anno per i proprietari di immobili che adottano un cane ricoverato presso canili convenzionati, la riduzione Tari per famiglie numerose.

“Nei limiti delle possibilità garantite dal bilancio – le parole diffuse dall’Ansa del sindaco Agostinelli – continuiamo a supportare le famiglie, chi fa impresa e crea lavoro nel nostro territorio. Senza dimenticare la lotta al randagismo”.

