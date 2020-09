SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tantissimi auguri a Giorgio Lunerti, che proprio martedì 22 settembre compie 60 anni. Ex calciatore sambenedettese, ha giocato, oltre che con la squadra della sua città, in piazze importanti come Palermo, Benevento, Reggina, Messina, Foggia.

In carriera ha realizzato 153 gol in 491 partite disputate.

“Ci sono giocatori che vanno verso il pallone, quasi tutti. E ci sono palloni che vanno verso i giocatori: succede solo ai più bravi! Tantissimi auguri per le tue 60 primavere, Bomber” scrive a Giorgio la sua famiglia. Aggiunge la figlia Fabiola: “Al mio papà, all’uomo della mia vita. Alla persona che mi ha dato la vita e alla quale io dedico la mia! Tanti auguri papà”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.