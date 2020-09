SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Poco fa, nella tarda mattinata del 20 settembre, la Sala Operativa della Protezione Civile Regionale delle Marche, sulla base del bollettino di criticità idrogeologica ed idraulica emesso dal Centro Funzionale Regionale, ha diramato un nuovo messaggio di allertamento di livello “giallo” su tutte le zone delle Marche a partire dalle 14 di oggi, domenica 20, fino alle 24 di domani, lunedì 21 settembre.

Il bollettino meteorologico indica “precipitazioni”.

Per oggi: saranno sparse dalle ore centrali, a prevalente carattere di rovescio o temporale, in formazione nelle zone interne ed in successivo spostamento verso la costa.

Per domani: sparse dalla mattinata, localmente a carattere di rovescio o temporale.

Vento

Per oggi: venti deboli dai quadranti orientali.

Per domani: deboli, a tratti moderati lungo la costa, di provenienza sud-orientale.

Temperature

Per oggi: stazionarie o in lieve aumento.

Per domani: in diminuzione.

Per ulteriori dettagli, è disponibile il sito istituzionale della Protezione Civile regionale delle Marche.

