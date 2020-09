SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Controlli delle Forze dell’Ordine in Riviera nella notte tra il 19 e 20 settembre, non solo sul fronte Movida ma anche per il rispetto delle norme anti-Covid.

“Davanti a un bar e dentro un locale del centro (n.d.r. nella nota stampa della Questura non sono stati rivelati i nomi) dove si stava festeggiando un compleanno è stata notata la presenza di numerosi giovani, tra cui alcuni senza mascherine” affermano dalla Questura.

Dalla Questura ascolana concludono: “Ora gli investigatori stanno verificando dalle immagini se i gestori hanno rispettato i protocolli sanitari. In caso contrario scatterà la procedura che potrà portare alla chiusura dei locali”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.