SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Seggi aperti dal 7 di oggi, 20 settembre, nelle Marche, dove sono chiamati alle urne un milione e 310.843 marchigiani per l’elezione del presidente della Regione e dei 30 consiglieri dell’Assemblea legislativa regionale e per il referendum confermativo della riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari. Si vota anche per l’elezione di sindaci e Consigli comunali in 17 città, tra cui i capoluoghi di provincia di Macerata e Fermo. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15.

Alle precedenti elezioni regionali del 2015 l’affluenza era stata del 49,78%. Quest’anno si vota con regole anti-Covid: gli elettori dovranno recarsi alle urne muniti, oltre che di tessera elettorale e documento di identità valido, anche di mascherina.

Obbligatoria l’igienizzazione delle mani e della matita. Vietato l’accesso ai seggi in caso di febbre sopra i 37,5.gradi. Voto domiciliare per chi è in isolamento a casa o in quarantena.

La circoscrizione di Ancona eleggerà 9 consiglieri, quella di Pesaro 7, Macerata 6, Fermo 4, Ascoli Piceno 4, secondo quanto previsto dalla legge elettorale delle Marche. Il primo dato sull’affluenza parziale sarà rilevato alle ore 12 odierne.

Aggiornamenti sul sito della Regione Marche: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Elezioni-regionali-2020/News-ed-eventi/Post/69306

Sala Stampa virtuale: https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Elezioni-regionali-2020/Sala-stampa-virtuale

