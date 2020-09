SERIE D 2020/21:

Calendari Campionato Serie D 2020-21

Date e orari Campionato Serie D 2020-21

Serie D 2020-2021 – Turni infrasettimanali

Per tutti i gironi

Girone d’Andata

Mercoledì 2 dicembre 2020

Mercoledì 23 dicembre 2020

Mercoledì 6 gennaio 2021

Girone di ritorno

Giovedì 1°aprile 2021

Per i gironi a 20 squadre

Girone d’Andata

Mercoledì 7 ottobre 2020

Mercoledì 4 novembre 2020

Girone di Ritorno

Mercoledì 27 gennaio 2021

Mercoledì 24 febbraio 2021

Soste

27 dicembre 2020 Festività Natalizie

3 gennaio 2021 Festitivà Natalizie

14 marzo 2021 per partecipazione Rappresentativa di Serie D al Torneo di Viareggio

ROMA – Finalmente varati i Calendari di Serie D 2020/21. Al via 166 squadre.

Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti ha ufficializzato i calendari della nuova stagione di Serie D, che quest’anno si presenta nel format a 166 squadre divise in 9 gironi (A e C a 20, tutti gli altri a 18).

Il Campionato prenderà il via il prossimo 27 settembre per concludersi il 16 maggio. Un viaggio appassionante da nord a sud della penisola che come ogni anno metterà a confronto sul palcoscenico nazionale le aspirazioni di grandi città e piccoli borghi. Il girone d’andata terminerà il 10 gennaio 2021. Un solo turno infrasettimanale per tutti i gironi fissato per il 2 dicembre, l’11^ giornata, la 13^ per i Gironi A e C. Per quest’ultimi due campionati a venti squadre sono previsti altri quattro turni infrasettimanali, due nel 2020 e altrettanti nel 2021, l’andata e ritorno della 3^ e dell’8^ giornata: il 7 ottobre, il 4 novembre, il 27 gennaio e il 24 febbraio.

Per le festività natalizie la 15a giornata (la 17a per i gironi A e C) è anticipata dal 27 al 23 dicembre mentre la 16a (18a per A e C) è posticipata dal 3 al 6 gennaio. Stesso discorso per la domenica di Pasqua, l’11a di ritorno (la 13a per A e C) è anticipata da domenica 4 a giovedì 1°aprile. Il 14 marzo tutto il campionato osserverà un turno di riposo per la partecipazione della Rappresentativa D alla Viareggio Cup. Fino al 24 ottobre le gare inizieranno alle 15, dal 25 ottobre al 27 marzo prenderanno il via alle 14.30, dal 28 marzo all’8 maggio alle 15, dal 9 maggio fino alla fine della stagione il calcio d’inizio è fissato alle 16.

Quest’anno i quattro fuoriquota da schierare in campo dovranno essere: un 99, un 2000, un 2001 ed un 2002. Confermate le 5 sostituzioni a partita per ciascuna squadra.

Ricordiamo inoltre che in tutti e 9 i Gironi ci sarà una sola promozione in C (1a classificata di ciascun Girone) e 4 retrocessioni: 2 dirette e 2 dopo i play out.

Nei due Gironi a 20 retrocederanno direttamente in Eccellenza la 19a e 20a classificata, negli altri 7 (compreso l’F) la 16a e 17a.

Programma 1a Giornata Campionato di Serie D Girone F di domenica 27 settembre 2020 ore 15 a porte chiuse:

Aprilia Racing Club-Campobasso

Atletico Porto Sant’Elpidio-Tolentino

Atletico Terme Fiuggi-Castelnuovo Vomano

Montegiorgio-Castelfidardo

Olympia Agnonese-FC Matese

Pineto-San Nicolò Notaresco

Real Giulianova-Vastogirardi

Recanatese-Cynthialbalonga

Sotto il programma della 1a giornata degli altri 8 Gironi di Serie D di domenica 27 settembre 2020 alle ore 15 a porte chiuse:

1a Giornata Girone A

Caronnese-Derthona

Casale-Gozzano

Folgore Caratese-Borgosesia

Fossano-Saluzzo

Imperia-Bra

Legnano-Arconatese

PontDonnaz-HoneArnadEvancon-Chieri

Sanremese-Lavagnese

Sestri Levante-Città di Varese

Vado-Castellanzese

1a Giornata Girone B

Breno-Sona

Brusaporto-Sporting Franciacorta

Caravaggio-Ponte San Pietro Isola

Crema-Nibionnoggiono

Desenzano Calvina-Casatese

Real Calepina-Fanfulla

Seregno-Scanzorosciate

Tritium-Vis Nova Giussano

Villa Valle-Virtus CiseranoBergamo

1a Giornata Girone C

Adriese-Manzanese

Ambrosiana-Trento

Caldiero Terme-Arzignano Valchiampo

Campodarsego-Mestre

Cartigliano-Montebelluna

Chions-Union San Giorgio Sedico

Cjarlins Muzane-Union Clodiense Chioggia

Delta Porto Tolle-Union Feltre

1a Giornata Girone D

Bagnolese-Corticella

Forlì-Seravezza

Lentigione-Ghivizzano

Marignanese-Aglianese

Mezzolara-Progresso

Prato-Fiorenzuola

Pro Livorno Sorgenti-Sammaurese

Real Forte Querceta-Rimini

Sasso Marconi-Correggese

1a Giornata Girone E

Aquila Montevarchi-Cannara

Foligno-Sangiovannese

Follonica Gavorrano-Scandicci

Pianese-Tiferno Lerchi

San Donato Tavarnelle-Lornano Badesse

Siena-Ostiamare

Sinalunghese-Flaminia

Trestina-Montespaccato Savoia

1a Giornata Girone G

Afragolese-Team Nuova Florida

Arzachena-Latte Dolce

Carbonia-Torres

Insieme Formia-Cassino

Latina-Gladiator

Monterosi-Savoia

Muravera-Lanusei

Nocerina-Giugliano

Vis Artena-Nola

1a Giornata Girone H

Audace Cerignola-Team Altamura

Az Picerno-Taranto

Bitonto-Fidelis Andria

Brindisi-Gravina

Casarano-Real Agro Aversa

FC Francavilla-Portici

Lavello-Molfetta

Puteolana-Fasano

Sorrento-Nardò

1a Giornata Girone I

Biancavilla-Città di Sant’Agata

Cittanovese-Messina

Castrovillari-Dattilo Noir

Citta di Acireale-Rende

Fc Messina-San Luca

Gelbison-Santa Maria Cilento

Marina di Ragusa-Licata

Roccella-Paternò

Rotonda-Troina

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.