SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive su base triennale del calciatore Andrea Cristini”.

Così in una nota il club rossoblu il 19 settembre: “Sono contentissimo di poter vestire questa maglia: – ha detto il difensore centrale al portale rossoblu – sicuramente è un passo in avanti per la mia carriera e spero di poter contribuire alla causa. In pochissimo tempo abbiamo trovato l’accordo e sono felice di poter far parte di questo progetto”.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.