Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività sportive “in sicurezza”, in tema di misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione da COVID-19, verranno adottati specifici protocolli emanati dalla Presidenza Nazionale del Centro Sportivo Italiano. I componenti dello staff tecnico dell’ASD San Giuseppe, per meglio applicare questi Protocolli hanno conseguito la qualifica di “operatore sportivo SAFE-SPORT” regolarmente rilasciata dalla Presidenza Nazionale del CSI.

Gli allenamenti si svolgeranno presso il campo sintetico di calcio a 5 situato in Via Montello a San Benedetto del Tronto fino al 28 maggio 2021, nei seguenti giorni ed orari: lunedì e mercoledì dalle ore 16:45 alle 18:15 (per i nati dal 2009 e 2015), mentre mercoledì dalle 17:30 alle 19:00 e venerdì dalle 17:00 alle 18:30 (fascia di età dal 2003 al 2008)

Gli iscritti saranno seguiti dallo staff tecnico guidato da Adriano Piccinno e composto dagli “istruttori qualificati CONI-FIGC settore giovanile scolastico” Alfredo De Berardinis e Giacomo De Zio. L’ ASD San Giuseppe, affiliata al Centro Sportivo Italiano (CSI) parteciperà ai campionati nazionali e tornei provinciali promossi dai comitati territoriali di Ascoli Piceno e Macerata.

Per ulteriori informazioni contattare la segreteria al numero 3349409756, o all’indirizzo emailsegreteria@csisangiuseppe.it