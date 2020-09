SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Grave gesto di inciviltà in Riviera in questi giorni, sanzionato duramente un uomo.

A San Benedetto nei pressi della stazione, dentro il parcheggio delle auto, un 56enne di origine magrebina è stato sorpreso dai poliziotti della Polfer a defecare per terra.

“L’incivile è stato sanzionato con quasi 3.500 euro di multa per quegli atti contrari alla pubblica decenza. Ovviamente prima di andare via da quel luogo ha dovuto raccattare da terra tutti i suoi escrementi e pulire la strada” si legge in una nota stampa diffusa dalla Questura di Ascoli.

