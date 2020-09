Interviste video a Fabrizio Marcozzi e Cinzia Maffei del comitato Pro Ballarin che per quell’area ha pensato un grande parco verde attrezzato: “Altro campo da calcio non è la soluzione”. Parla anche il presidente del quartiere San Filippo Neri Maurizio Di Giacinito: “Questa zona come tutta San Benedetto densamente popolata con due soli piccoli parchi”

Servizi di Giuseppe Buscemi e Giulia Massetti. Riprese Gian Marco Marconi, montaggio Alessandro Foschi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giuseppe Buscemi e Giulia Massetti intervistano, rispettivamente, i membri del comitato Pro Ballarin Fabrizio Marcozzi e Cinzia Maffei e il presidente del quartiere San Filippo Neri Maurizio Di Giacinto. Focus sul progetto del comitato “Ballarin – Porta della città, Parco Inclusivo sul Mare” e sulle scelte dell’amministrazione che per ora non ha aperto all’idea di una grande area verde in quella zona. L’appello degli intervistati è quello di un passo indietro da parte di Piunti. “Questa città è densamente popolata, servono aree verdi come questa. Un altro campo da calcio non è la soluzione” dicono dal comitato. Anche Di Giacinto è d’accordo: “Questo quartiere ha oltre 4mila abitanti e appena due piccoli parchi che sembrano quasi giardini per dimensioni”.

INTERVISTA A CINZIA MAFFEI E FABRIZIO MARCOZZI DEL COMITATO PRO BALLARIN (di Giuseppe Buscemi)

INTERVISTA AL PRESIDENTE DEL QUARTIERE SAN FILIPPO NERI MAURIZIO DI GIACINTO (di Giulia Massetti)

