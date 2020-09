MARTINSICURO – C’è anche un po’ di Abruzzo nella nuova serie televisiva di Sky dal titolo “Petra” e diretta da Maria Sole Tognazzi.

Nell’episodio in onda lunedì prossimo su Sky Cinema, Sky Atlantic (Italia) e in streaming su Now TV, comparirà l’attore di Martinsicuro Claudio Di Giorgio, che nella fiction interpreta un rom venditore abusivo di cani.

Le sue dichiarazioni: “Ho 33 anni, sono nato a San Benedetto, ma risiedo a Martinsicuro. Mi sono avvicinato al mondo del cinema per gioco, facendo un provino per Suburra, diretto da Stefano Sollima, un mafia movie le cui riprese sono durate un mese e mezzo, dopo di che ho iniziato a studiare recitazione a Pescara da Rossella Mattioli, una buonissima scuola nella quale ho imparato molto. L’anno scorso, poi, ho superato il provino per Petra, la serie tv che ha per protagonista Paola Cortellesi e diretta da Maria Sole Tognazzi, nella quale interpreto un personaggio di puntata che appare solo in una scena. In questo periodo della mia carriera artistica mi sta seguendo la Planet Film, agenzia di consulenze cinematografiche tra le più affermate e più accreditate in Italia, con oltre 15 anni di esperienza di management”.

Petra è una miniserie televisiva italiana che prende ispirazione da un personaggio creato dalla scrittrice spagnola Alicia Giménez-Bartlett, la detective Petra Delicato. Da Barcellona ci si è spostati a Genova, dove è ambientata la vicenda e dove sono avvenute le riprese. La regia del progetto è stata affidata a Maria Sole Tognazzi, per la prima volta coinvolta in una produzione televisiva.

