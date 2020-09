ISOLA GRAN SASSO – Altro intervento, in questi giorni, nel Teramano da parte delle Forze dell’Ordine.

I Carabinieri della Stazione di Isola Gran Sasso, in provincia di Teramo, hanno tratto in arresto un 40enne del posto “su ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Napoli, su richiesta della locale Procura della Repubblica”.

Dal Comando Provinciale, tramite nota stampa, affermano: “Fermo per le ripetute e reiterate violazioni del regime degli arresti domiciliari ed evasioni che i carabinieri della locale Stazione hanno documentato e relazionato all’Autorità Giudiziaria”.

“L’arrestato è ora detenuto nella casa circondariale di Castrogno a Teramo” concludono dall’Arma abruzzese.

