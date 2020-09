SAN BENEDETTO DEL TRONTO – “La Sambenedettese comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Manuele Malotti su base biennale con opzione per il terzo”.

Così il club rossoblu in una nota ufficiale il 18 settembre.

Nato nel 1997, l’esterno offensivo fiorentino si dice entusiasta al portale rivierasco: “Un onore giocare in una piazza importante come la Samb: dai miei compagni posso solo imparare e spero di essere utile alla causa. Ho visto dei video della tifoseria ed è davvero incredibile. Non vedo l’ora di giocare con questa maglia e che gli stadi possano riaprire per farci spingere da questo tifo fantastico”.

