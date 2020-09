SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

Sabato 17 e domenica 18 ottobre 2020, dalle 9 alle 18, presso l’Auditorium comunale “G. Tebaldini” di San Benedetto del Tronto, si terrà il Corso di formazione per volontari che vogliono partecipare al progetto “Nati per Leggere”.

I volontari di “Nati per leggere” dedicano del tempo e la loro voce alle bambine e ai bambini di età compresa tra zero e sei anni per farli appassionare alla lettura e coinvolgere nel progetto anche le loro famiglie.

La formazione è gratuita e riservata ad un massimo di 30 persone residenti o domiciliate nel comune di San Benedetto del Tronto o nei centri limitrofi.

Per maggiori dettagli e per conoscere modalità di iscrizione e partecipazione si può consultare il sito https://bibliotecalesca.wordpress.com/ oppure visitare la pagina dedicata alla formazione nel sito www.natiperleggere.it o ancora la pagina Facebook della biblioteca “Lesca”.

Per informazioni si può scrivere a giulia.bidut@csbonlus.org oppure a biblioteca@comunesbt.it

Il termine per iscriversi è mercoledì 30 settembre 2020.

