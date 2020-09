SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Convocata dall’amministrazione comunale di San Benedetto, si è riunita nel pomeriggio di giovedì 17 settembre la conferenza dei presidenti dei Comitati di quartiere con, all’ordine del giorno, le determinazioni da assumere in merito al rinnovo dei consigli direttivi il cui mandato scade nel dicembre 2020.

Nella sua relazione, l’assessore alla partecipazione Andrea Traini ha illustrato le problematiche riguardanti la gestione di una tornata elettorale in concomitanza con l’emergenza Covid elencando, a titolo esemplificativo, gli adempimenti previsti dalle circolari prefettizie per la tornata elettorale del 20 e 21 settembre che verosimilmente dovrebbero essere in gran parte attuati anche per l’election day dei Comitati di quartiere.

L’assessore ha anche sottolineato che “queste limitazioni e i legittimi timori dei cittadini di recarsi nei seggi potrebbero danneggiare la partecipazione, considerato che in passato il quorum è spesso stato raggiunto con difficoltà o non è stato raggiunto affatto ricordando che l’attività dei quartieri si è fermata per diversi mesi”.

Tutti i rappresentanti dei Comitati hanno convenuto che, in queste condizioni, “sarebbe oltremodo complesso e fonte di responsabilità di non poco conto mettere in moto la macchina organizzativa dell’election day che dovrebbe partire a brevissimo con la convocazione delle assemblee di quartiere”.

Ci si orienta dunque verso un rinvio di un anno dell’election day con l’impegno di procedere ad una verifica della situazione a settembre 2021: l’assessore Traini si è impegnato “a riportare la volontà unanime della conferenza alla Giunta per valutare l’emanazione di apposito atto amministrativo”.

