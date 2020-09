FERMO – Controlli delle Forze dell’Ordine in questi giorni

I carabinieri nella Compagnia di Fermo, nel pomeriggio di ieri 17 settembre, hanno svolto un controllo straordinario della costa fermana.

Dall’Arma raccontano: “In particolare si sono concentrati in località Lido Tre Archi di Fermo e a Porto Sant’Elpidio dove i militari hanno multato, con una sanzione di 400 euro, due bar e provveduto alla loro chiusura per giorni 5 poiché trovati non in regola con le normative anti-Coronavirus”.

Dal Comando Provinciale di Fermo aggiungono: “Controllati anche gli esercizi pubblici del luogo ovvero un bar e un mini market e in più identificati gli occupanti di diversi appartamenti, affittati a cittadini stranieri. In particolare sono state impegnate 6 pattuglie e sono stati controllati 31 veicoli, identificati 61 persone (di cui 47 extracomunitari) ed è stata elevata una contravvenzione per la violazione anti-Covid ad uno straniero perché in un luogo chiuso non indossava la mascherina di protezione”.

I controlli continueranno nei prossimi giorni.

