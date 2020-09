SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Il Presidente del Comitato Regionale Arbitri Marche, nella persona di Carlo Ridolfi, nell’ odierna giornata ha comunicato i nominativi che parteciperanno alla UEFA Convention Mentor & Talent. Per il Progetto Women Talent è stata nominata l’associata della sezione A.i.a di San Benedetto Giulia Vallorani, invece per il Progetto Talent Calcio a 11 è stato nominato l’ associato Francesco Buttafoco. Il Presidente Francesco Narcisi, i componenti del CDS e tutti gli associati, si congratulano per risultato ottenuto.

