SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Altro test per i rossoblu di mister Paolo Montero in vista dell’imminente esordio a Carpi in Lega Pro, girone B.

Oggi, 17 settembre, la Samb ha battuto il Notaresco, militante in serie D, per 4 a 1.

Ecco il tabellino del match amichevole:

Samb (4-4-2 ): Laborda (Fusco) ; Scrugli (Lavilla), Biondi (Enrici), Di Pasquale (Goicoechea), Liporace (Occhiato); Shaka Mawuli (De Ciancio), Angiulli (Masini), Rocchi (Panaioli), Botta (Chacon); Nocciolini (Lescano), Maxi (Serafino). All. Montero.

Notaresco (4-3-3): Shiba; Sorrini, Colombatti, Speranza (Gallo), Ghiani; Frulla (Cesario), Blando (Massarotto), Lattarulo (Bianciardi); Banegas (Cancelli), Dos Santos (Antonucci), Marchioni. All. Epifani.

Reti: 21′ Frulla, 25′ Maxi Lopez, 12′ st Rocchi, 28′ st Botta, 44′ st Panaioli.

