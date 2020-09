MONTEPRANDONE – Domenica 20 e lunedì 21 settembre i monteprandonesi saranno chiamati alle urne per il referendum costituzionale e per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale. A Monteprandone gli aventi diritto al voto sono 10.248, di cui 5.094 maschi e 5.154 femmine.

I seggi istituiti sono due. Questa la loro ubicazione e le sezioni corrispondenti: scuola Borgo da Monte, via Borgo da Monte, Monteprandone per le sezioni 1 e 2; scuola Benedetto Croce, piazza dell’Unità, Centobuchi per le sezioni 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.

La votazione si svolgerà dalle 7 alle 23 di domenica 20 e dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre. E’ necessario esibire al Presidente di seggio la tessera elettorale personale e un documento di riconoscimento.

Nel rispetto delle norme anti Covid, nei seggi è obbligatorio indossare correttamente la mascherina coprendo naso e bocca, la mascherina dovrà essere abbassata soltanto davanti al Presidente per il riconoscimento se richiesto, mantenere le distanze di un metro durante la fila e rispettare la segnaletica orizzontale, evitare assembramenti dentro e fuori i seggi, igienizzare le mani all’ingresso dei seggi e prima e dopo aver preso le schede elettorali e la matita.

E’ vietato accedere al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5 °C; qualora si sia in quarantena perché positivi al Covid-19 o in isolamento domiciliare per contatto con positivi o si sia stati a contatto con persone risultate positive negli ultimi 14 giorni.

Chi avesse smarrito la tessera o avesse esaurito gli spazi a disposizione per la timbratura può recarsi in Comune per chiedere una nuova tessera. Venerdì 18 e sabato 19 settembre, dalle ore 9 alle ore 18, resterà aperto l’ufficio elettorale della Delegazione Comunale, in via delle Magnolie, a Centobuchi. Mentre per l’intero periodo di apertura dei seggi dalle 7 alle 23 di domenica 20 settembre e dalle 7 alle 15 di lunedì 21 settembre, è possibile recarsi presso la Delegazione Comunale a Centobuchi oppure presso gli uffici comunali di via Limbo n. 1 a Monteprandone.

Il Comune ha organizzato il servizio di trasporto per consentire l’espressione del voto e rendere più agevole il raggiungimento dei seggi elettorali da parte degli elettori con difficoltà motorie. Il servizio funzionerà nella giornata di domenica 20 settembre, dalle ore 8 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 19, per usufruire del servizio è necessario prenotarsi telefonicamente, possibilmente entro le ore 18 di sabato 19 settembre oppure direttamente domenica 20 settembre al n. 0735.710827.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.