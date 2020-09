Questa settimana la programmazione al Cinema Margherita di Cupra Marittima oltre a proporre i film della Mostra del Cinema di Venezia 2020 ripropone gli appuntamenti con Il Cinema Ritrovato, presentando NOTTURNO di Gianfranco Rosi – Resoconto per immagini di tre anni di ricerca trascorsi lungo le zone di confine tra Siria, Libano, Iraq e Kurdistan; e MISS MARX di Susanna Nicchiarelli – Eleanor Marx, figlia di Karl, era colta, libera e appassionata. Fu una delle prime donne ad avvicinare i temi del femminismo e del socialismo. THE ELEPHANT MAN di David Lynch, uno dei film più noti del regista, quando uscì fu candidato a 8 Premi Oscar – THE ELEPHANT MAN di David Lynch.

Saranno scrupolosamente seguite tutte le misure anti-covid. Oltre al gel per mani e alla distanza di sicurezza

Si potrà acquistare il biglietto alle casse oppure on-line senza costi aggiuntivi dal nostro sito www.cinemamargherita.com.

Per emergenza covid19 i posti in sala a disposizione sono limitati.

Anche per la stagione 2020-2021 il Cinema Margherita propone la Tessera Acec Marche. La tessera costa € 5, permette di avere 5 ingressi ridotti, più uno in omaggio, ed è utilizzabile in tutte le Sale Acec Marche.

Ingressi: € 6,50 interi, € 5,00 ridotti

Ingresso universitari: € 4,00

Ingresso Cinema d’Essai: € 5,00

Info: tel 0735.778983

www.cinemamargherita.com

Manda un ‘ok’ al 391.7156986 e ricevi tutte le info sullo smarphone (il tuo numero sarà visibile solo al Cinema Margherita).