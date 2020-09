SANT’OMERO – Tragedia nella giornata del 16 settembre.

Incidente a Sant’Omero, nel Teramano, fra auto e moto per cause in fase di accertamento da parte delle Forze dell’Ordine. Sul posto 118 e Vigili del Fuoco per i soccorsi.

Purtroppo ha perso la vita un centauro di 50 anni, Riccardo Mercante di Giulianova. Vani i soccorsi.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.