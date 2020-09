TERAMO – Come preannunciato, i Carabinieri della Compagnia di Teramo hanno intensificato i controlli, soprattutto in orario notturno, nei luoghi frequentati dai giovani nel centro storico di Teramo.

La scorsa notte in pieno centro a Teramo due gazzelle della Sezione Radiomobile sono intervenute in piazza Martiri Pennesi e nelle strade immediatamente adiacenti per gli schiamazzi provenienti da un bar della zona, individuando e sanzionando un uomo per ubriachezza molesta e segnalandone un altro

alla Prefettura per la detenzione a fini dell’uso personale di marijuana.

Entrambi gli interventi di controllo dei Carabinieri sono avvenuti su segnalazione di cittadini che abitano nel centro storico che si sono rivolti al numero 112, attivando le pattuglie presenti sul territorio.

Analoghi controlli verranno effettuati nelle prossime notti.

