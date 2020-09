MONTEPRANDONE – Sono in corso i lavori di manutenzione straordinaria della copertura, adeguamento e risanamento della palestra dell’impianto sportivo situato in via Colle Gioioso a Monteprandone.

Questi primi interventi sul palazzetto dello sport di proprietà comunale hanno lo scopo di migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’opera e sono propedeutici a successivi lavori di completamento che permetteranno il totale adeguamento sismico della struttura.

I lavori sono eseguiti dalla ditta I.CO.R.I. srl di Ortona (CH) che si è aggiudicata la gara. L’investimento complessivo è di 522.500 euro.

