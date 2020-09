In fase di accertamento l’intera vicenda

CUPRA MARITTIMA – Violenza nella mattinata del 16 settembre lungo la costa picena.

A Cupra Marittima una donna sarebbe stata aggredita dal marito in casa, secondo le prime indiscrezioni: sul posto si sono portati immediatamente carabinieri e Vigili Urbani allertati da residenti in zona che hanno sentito forti rumori e grida.

Sono in corso accertamenti sulla vicenda, sul luogo è intervenuto il personale sanitario del 118 per prestare le cure mediche alla donna e il trasporto successivo in ambulanza all’ospedale di San Benedetto.

Seguiranno aggiornamenti

