CUPRA MARITTIMA – Importante riqualificazione imminente lungo la costa picena.

A Cupra Marittima partiranno a breve i primi lavori per la realizzazione di un marciapiede da via Gorizia verso il quartiere Verde Cupra in zona Contrada San Silvestro.

Il primo cittadino, Alessio Piersimoni, dichiara: “”Progetto preliminare, per un importo di 350 mila euro, suddiviso in stralci e realizzato in più anni”.

“Da quest’anno partiamo con il primo tratto che metterà in sicurezza le prime curve da via Santa Margherita fino all’ingresso del quartiere Catasta, costo di circa 70 mila euro. Già assegnati i primi lavori e aggiorneremo presto sulle tempistiche e dell’avvio del quartiere. Avviseremo la cittadinanza anche di possibili modifiche alla viabilità” aggiunge il sindaco.

Piersimoni aggiunge: “Progetto approvato dall’intera maggioranza e vorrei ringraziare nello specifico il nostro consigliere con delega ai lavori pubblici, l’architetto Stefano Brutti. Ci ha lavorato con molta dedizione in collaborazione con l’Ufficio Tecnico comunale. Una bella opera che garantirà sicurezza ai residenti e a tutti coloro che transitano in quell’area, molto trafficata”.

