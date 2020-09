Alla scoperta dei luoghi culturali e storici della città, passeggiare nei luoghi in cui la città affonda le sue memorie e tradizioni, particolare focus sull’area portuale, in compagnia di guide d’eccezione, i pescatori

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 17 Settembre dalle ore 17.00 al via l’evento gratuito del CEA “Ambiente e Mare” R. Marche,“IN BLU TURISMO SOSTENIBILE IN ADRIATICO” LA PICCOLA PESCA COSTIERA presso il Villaggio Piccola Pesca Costiera con I Laboratori Educativi Inerenti al Mare, Rifiuti e Riciclo e Trekking Urbano Marinaro – MAM, Museo d’Arte sul Mare. Eventi gratuiti di sensibilizzazione sulla Strategia Regionale di Sviluppo Sostenibile

La Responsabile del CEA “Ambiente e Mare” R. Marche, Biologa Nutrizionista Dott.ssa Barbara Zambuchini sottolinea che “l’obiettivo è quello di coinvolgere e sensibilizzare la società civile marchigiana, giovani e adulti, sul tema della sostenibilità attraverso un’esperienza a diretto contatto con la natura organizzata dai CEA regionali a cui ha aderito subito il CEA “Ambiente e Mare, con un focus sulla piccola pesca costiera, laboratori educativi inerenti al mare, rifiuti e riciclo e trekking urbano marinaro – MAM”.

Un’opportunità per passeggiare nei luoghi in cui la città affonda le sue memorie e tradizioni, con un particolare focus sull’area portuale, in compagnia di guide d’eccezione, i pescatori della piccola pesca costiera. Piccola Pesca Costiera è il nome, inequivocabile, della Pesca esercitata da piccole imbarcazioni entro le 6 miglia che utilizzano attrezzi da pesca fissi, nasse e retine, in pieno rispetto ambiente marino. Nasse, retine e barchette. Un patrimonio fondamentale della vita marinara, una storia antica e moderna, un fenomeno economico-sociale che include e traccia la rotta del “futuro buono”.

L’evento del CEA “Ambiente e Mare” IN BLU TURISMO SOSTENIBILE IN ADRIATICO” La Piccola Pesca Costiera è un’iniziativa “Covid-free”, lontana dall’idea di inopportuni assembramenti, ma ideata con una logica “immersiva”, che consente agli interessati di esplorare curiosità, tradizioni e percorsi, progettando il proprio itinerario “fisico” da realizzare non “in massa”, ma nel momento desiderato.

In programma:

VISITA AL VILLAGGIO PICCOLA PESCA e Laboratori Educativi inerenti al Mare, Rifiuti e Riciclo presso Porto Sud San benedetto del Tronto dalle Ore 17.00 alle 18.00 in compagnia di guide d’eccezione …i pescatori! (gratuiti su prenotazione)

TREKKING URBANO MARINARO AL TRAMONTO-“MAM”, Museo d’Arte sul Mare dalle Ore 18.00 alle 19.00 Trakking Urbano dedicate al mare, itinerario “Porto sud Piccola Pesca-MAM Museo d’Arte sul Mare”, un museo permanente all’aperto, che si sviluppa lungo tutto il molo sud di San Benedetto del Tronto unico nel suo genere sia per la bellezza del suo ambiente marino che per la sua lunghezza di oltre un chilometro.(Partenza dal Porto sud Villaggio Piccola Pesca ore 18:00 / durata 1ora circa )(max 20 persone tour/laboratorio educativo, gratuita solo su prenotazione Info & prenotazioni CEA Ambiente e Mare, cea.ambientemare@gmail.com, cell 393.5659969 o 351.8737873 https://www.turismosostenibile.eu/it/home/)

Anche in diretta FB CEA “Ambiente e Mare” R. Marche per adempimenti restrizioni Covid-19.

L’evento “IN BLU TURISMO SOSTENIBILE IN ADRIATICO” LA PICCOLA PESCA COSTIERA, rientra negli eventi organizzati REGIONE MARCHE SOSTENIBILE – SETTEMBRE IN NATURA ed è realizzato dalla Partners in Service titolare del CEA “Ambiente e Mare” R. Marche, Regione Marche, in collaborazione con l’Associazione Accademia della Cultura e del Turismo sostenibile, In Blu “Turismo Sostenibile in Adriatico” e la Piccola Pesca Costiera di S. Benedetto del Tronto. “Settembre in natura” è un ricchissimo calendario di eventi gratuiti organizzati dai Centri di Educazione Ambientale della Regione Marche che si svolgeranno nel mese di settembre 2020 sono consultabili sulla piattaforma FB Regione Marche Sostenibile.

Info dell’iniziativa del CEA “Ambiente e Mare” R. Marche, nel sito della Regione Marche e della pagina FB CEA “Ambiente e Mare” R. Marche, Partners in Service Srl.

Info e prenotazioni: Partners in Service srl – CEA “Ambiente e Mare”, R. Marche – 393.5659969 mail cea.ambientemare@gmail.com

