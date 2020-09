GROTTAMMARE – E’ quasi passato un anno dalla scomparsa di un personaggio molto amato in Riviera e non solo.

Parliamo di Mario Lanciotti, persona che ha dato tanto a Grottammare e protagonista del teatro amatoriale.

In occasione della ricorrenza del primo anniversario della sua scomparsa, si svolgerà il 26 settembre a Grottammare lo spettacolo “Restiamo amici” al Teatro delle Energie, l’associazione Lido degli Aranci in prima linea per l’organizzazione.

Diverse compagnie teatrali hanno già dato conferma di partecipazione. L’ingresso al teatro sarà libero e i posti limitati rispettando le norme anti-Coronavirus.

Sarà una serata di ricordi, testimonianze e “chicche” comiche. Tutto in omaggio a Mario Lanciotti, un uomo sempre positivo ed allegro.

Copyright © 2020 Riviera Oggi, riproduzione riservata.