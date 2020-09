Calendario SAMBENEDETTESE 2020-21

SERIE C:

Ecco i 3 nuovi Gironi (tutti a 20 squadre) di Serie C (Lega Pro) 2020/21 con la conferma del criterio geografico degli anni scorsi, con le divisioni Nord-Ovest, Nord-Est e Centro-Sud:

GIRONE A: Albinoleffe, Alessandria, Aurora Pro Patria, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus B Under 23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza, Pistoiese, Pontedera, Pro Sesto, Pro Vercelli e Renate.

GIRONE B: Alma Juventus Fano, Arezzo, Carpi, Cesena, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago Salus, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Perugia, Ravenna, SAMBENEDETTESE, Sudtirol Alto Adige, Triestina, Virtus Vecomp Verona e Vis Pesaro.

GIRONE C: Avellino, Bari, Bisceglie (Ripescato al posto dell’Az Picerno retrocesso d’ufficio in Serie D; sul campo era retrocesso in Serie D perdendo lo soareggio play out del Girone C contro la Sicula Leonzio che poi non si è iscritta al Campionato di Serie C, così come Robur Siena e Campodarsego), Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Foggia (Ripescato al posto del Bitonto, dopo che era giunto 2° in Serie D Girone H), Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense.

Il Girone B è così geograficamente diviso: 5 squadre emiliano-romagnole (Carpi, Cesena, Imolese, Modena e Ravenna), 5 marchigiane (Alma Juventus Fano, Fermana, Matelica, Samb e Vis Pesaro), 3 venete (Legnago Salus, Padova e Virtus Vecomp Verona), 2 lombarde (Feralpisalò e Mantova), 2 umbre (Gubbio e Perugia), una friulana (Triestina), una toscana (Arezzo) ed una trentina (Sudtirol Alto Adige).

ROMA- Sono stati varati i Calendari dei tre Gironi di Serie C 2020/21.

Le squadre sono 60 ed i Gironi tutti a 20.

Ricordiamo che il Campionato di Serie C 2019/20 inizierà domenica 27 settembre 2020 e finirà salvo contrattempi domenica 25 aprile 2021.

Si giocherà in tutti e tre i Gironi sempre la domenica con orari fissi (ore 15 e 17,30), eccezion fatta per gli anticipi (3, uno per Girone il sabato sera) ed il posticipo (il lunedì sera con diretta su Rai Sport) settimanali concordati preventivamente.

SERIE C GIRONE B:

Programma 1a giornata Serie C Girone B di domenica 27 settembre 2020:

Carpi-SAMB

Feralpisalò-Arezzo

Fermana-Mantova

Gubbio-Modena

Padova-Imolese

Perugia-Alma Juventus Fano

Ravenna-Sudtirol Alto Adige

Triestina-Matelica

Virtus Vecomp Verona-Cesena

Vis Pesaro-Legnago Salus

La scorsa stagione sempre in Serie C Girone B (19a ed ultima giornata d’andata di domenica 15 dicembre 2019) al Comunale Sandro Cabassi finì 1-0 (70’Maurizi. Al 93’espulso Di Massimo della Samb per un brutto fallo sul centrocampista italo-bosniaco del Carpi Saric) per il Carpi.

Calendario Serie C Girone B 2020-21

Queste nel dettaglio le 20 squadre che compongono il Girone B di Serie C 2020/21 con i loro rispettivi allenatori:

Alma Juventus Fano (Squadra marchigiana di Fano, comune in provincia di Pesaro-Urbino. La scorsa stagione è giunta 19a nel Girone B di Serie C, vincendo poi lo spareggio play out contro il Ravenna): Marco Alessandrini (Confermato).

Arezzo (Squadra dell’omonimo comune toscano. La scorsa stagione è giunto 9°nel Girone A di Serie C, ma ha rinunciato alla disputa dei Play Off): Alessandro Potenza (Nuovo)

Carpi (Squadra dell’omonimo comune emiliano, in provincia di Modena. La scorsa stagione è giunto 3°nel Girone B di Serie C, disputando i Play Off, dove è stato eliminato ai quarti dal Novara): Sandro Pochesci (Nuovo)

Cesena (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione è giunto 13°nel Girone B di Serie C): William Viali (Confermato)

Feralpisalò (Squadra lombarda di Salò [dove ha sede lo stadio Lino Turina] e di Lonato del Garda, entrambi i comuni in provincia di Brescia. La scorsa stagione è giunta 6a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nel 2°turno dal Padova): Massimo Pavanel (Nuovo).

Fermana (Squadra marchigiana di Fermo. La scorsa stagione giunta 11a nel Girone B di Serie C): Mauro Antonioli (Confermato)

Gubbio (Squadra dell’omonimo comune umbro in provincia di Perugia. La scorsa stagione è giunto 15° nel Girone B di Serie C) : Vincenzo Torrente (Confermato)

Imolese (Squadra romagnola di Imola, comune in provincia di Bologna. La scorsa stagione è giunta 17a nel Girone B di Serie C, vincendo poi spareggio play out giocato contro l’Arzignano Valchiampo): Roberto Cevoli (Confermato)

Legnago Salus (Squadra veneta di Legnago, comune in provincia di Verona. Ripescato in Serie C [dove approda per la 1a volta nella sua storia] al posto del Campodarsego [che era giunto 1°ma poi ha rinunciato alla C, preferendo rimanere in D] dopo essere giunto 2°nel Girone C di Serie D): Massimo Bagatti (Confermato)

Mantova (Squadra dell’omonimo comune lombardo. Neopromosso in C, avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D): Emanuele Troise (Nuovo).

Matelica (Squadra dell’omonimo comune marchigiano in provincia di Macerata. Neopromosso in C [dove approda per la 1a volta nella sua storia], avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F): Gianluca Colavitto (Confermato).

Modena (Squadra dell’omonimo comune emiliano. La scorsa stagione è giunto 9°nel Girone B di Serie C, ma ha rinunciato alla disputa dei Play Off): Michele Mignani (confermato).

Padova (Squadra dell’omonimo comune veneto. La scorsa stagione è giunta 5° nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata negli ottavi dalla Juventus B Under 23): Andrea Mandorlini (Confermato)

Perugia (Squadra dell’omonimo comune capoluogo della regione Umbria. Retrocesso dalla Serie B dove è giunto 16°, perdendo poi ai rigori lo soareggio play out giocato contro il Pescara): Fabio Caserta (Nuovo).

Ravenna (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. Ripescato. Sul campo era retrocesso in D dopo essere giunto 16°nel Girone B di Serie C ed aver perso spareggio play out giocato contro il Fano): Giuseppe Magi (Nuovo).

SAMBENEDETTESE (Squadra marchigiana di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 10a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata subito eliminata nel 1° turno in gara unica pareggiando 0-0 sul campo del Padova giunto 5°): Paolo Montero (Confermato).

Sudtirol Alto Adige (Squadra altoatesina di Bolzano. La scorsa stagione è giunto 4° nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stato eliminato nel 2° turno in gara unica dalla Triestina): Stefano Vecchi (Confermato)

Triestina (Squadra di Trieste, comune capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. La scorsa stagione è giunta 8a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata agli ottavi dal Potenza): Carmine Gautieri (Confermato).

Virtus Vecomp Verona (E’la terza squadra di Verona, rappresenta nominalmente il quartiere di Borgo Venezia. La scorsa stagione è giunta 13a nel Girone B di Serie C): Luigi Fresco (Confermato; è allenatore e presidente della Virtus Vecomp dal 1982)

Vis Pesaro (Squadra marchigiana di Pesaro, capoluogo con Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. La scorsa stagione è giunta 14a nel Girone B di Serie C): Giuseppe Galderisi (Confermato).

GLI ALTRI 2 GIRONI DI SERIE C:

Programma 1a giornata Girone A di domenica 27 settembre 2020:

Albinoleffe-Livorno

Carrarese-Aurora Pro Patria

Juventus B (Under 23)-Pro Sesto

Lecco-Giana Erminio

Lucchese-Pergolettese

Olbia-Pontedera

Piacenza-Grosseto

Pistoiese-Alessandria

Pro Vercelli-Novara

Renate-Como

Calendario Serie C Girone A 2020-21

Programma 1a giornata Girone C di domenica 27 settembre 2020:

Avellino-Turris

Bisceglie-Foggia

Catania-Paganese

Cavese-Vibonese

Juve Stabia-Monopoli

Potenza-Catanzaro

Teramo-Palermo

Ternana-Viterbese Castrense

Trapani-Casertana

Virtus Francavilla-Bari

Calendario Serie C Girone C 2020-21

Ecco le squadre divise per regioni che comporranno la Serie C (Lega Pro) 2020/21:

Abruzzo (una): Teramo.

Basilicata (una): Potenza.

Calabria (2): Catanzaro e Vibonese.

Campania (6) : Avellino, Casertana, Cavese, JUVE STABIA (Retrocessa direttamente dalla Serie B dove è giunta 19a), Paganese e TURRIS (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone G).

Emilia Romagna (6): Carpi, Cesena, Imolese, Modena, Piacenza e RAVENNA (Sarà ripescato in Serie C dopo essere retrocessa sul campo perdendo spareggio play out del Girone B contro l’Alma Juventus Fano).

Friuli Venezia Giulia (una): Triestina.

Lazio (una): Viterbese Castrense .

Lombardia (10): Albinoleffe, Aurora Pro Patria, Como, Feralpisalò, GIANA ERMINIO (Sarà ripescata in Serie C dopo essere retrocessa sul campo perdendo spareggio play out del Girone A contro l’Olbia), Lecco, MANTOVA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D), Pergolettese, PRO SESTO (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone B) e Renate.

Marche (5): Alma Juventus Fano, Fermana, MATELICA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F), Samb e Vis Pesaro .

Piemonte (4): Alessandria, Juventus B Under 23 (seconda squadra della famosa società di Serie A), Novara e Pro Vercelli.

Puglia (5): Bari, BISCEGLIE (Ripescato in C al posto dell’Az Picerno dopo che sul campo era retrocesso in Serie D perdendo lo spareggio play out del Girone C contro la Sicula Leonzio che poi non si è iscritta al Campionato di Serie C , così come Robur Siena e Campodarsego), FOGGIA (Ripescato in C al posto del Bitonto dopo essere giunto 2° in Serie D Girone H), Monopoli e Virtus Francavilla.

Sardegna (una): Olbia.

Sicilia (3): Catania, PALERMO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone I) e TRAPANI (Retrocesso direttamente dalla Serie B dove è giunto 18°).

Toscana (7): Arezzo, Carrarese, GROSSETO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone E), LIVORNO (Retrocesso direttamente dalla Serie B dove è giunto 20°ed ultimo), LUCCHESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone A), Pistoiese e Pontedera.

Trentino Alto Adige (una): Sudtirol Alto Adige.

Umbria (3): Gubbio, PERUGIA (Retrocesso dalla Serie B dove è giunto 16°, perdendo poi ai rigori il doppio spareggio play out contro il Pescara) e Ternana.

Veneto (3): LEGNAGO SALUS (Sarà ripescato in Serie C dopo essere giunto 2°in Serie D Girone C dietro al Campodarsego giunto 1° che però non si è iscritto in Lega Pro preferendo rimanere in D), Padova e Virtus Vecomp Verona .

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Serie B), le neopromosse (dalla Serie D) e le probabili ripescate.

