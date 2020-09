ALBA ADRIATICA – È ancora in corso un intervento che ha visto impegnata una squadra di vigili del fuoco del Distaccamento di Nereto, con il supporto di personale del Comando di Teramo, a seguito di un incendio avvenuto in una struttura alberghiera sul lungomare Marconi, ad Alba Adriatica nel tardo pomeriggio del 15 settembre.

Complessivamente sono stati impiegati 10 uomini, con un’autopompa, un mezzo fuoristrada con modulo antincendio, un’autobotte e un’autoscala. L’incendio si è sviluppato in una camera del secondo piano. Le fiamme si sono propagate rapidamente all’interno del locale bruciando arredi e suppellettili ed hanno provocato anche danni al solaio con la caduta di alcune pignatte. Il rapido intervento dei vigili del fuoco ha impedito che le fiamme si potessero estendere alle altre camere di piano.

Durante l’intervento i vigili del fuoco hanno estinto le fiamme utilizzando il naspo in dotazione all’autopompa. Il denso fumo ha invaso il vano scala annerendo pareti e il solaio, ma, grazie alla chiusura automatica delle porte tagliafuoco di piano, non ha raggiunto i corridoi dei piani sovrastanti.

Per completare lo spegnimento dell’incendio si sta procedendo allo smassamento del materiale parzialmente bruciato. Una porzione della struttura alberghiera, che era già chiusa da qualche giorno per il termine della stagione estiva, è stata dichiarata non inutilizzabile in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza delle strutture e degli impianti.

