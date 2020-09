La pià grande novità è rappresentata dallo scambio tra Piacenza che torna come 2 anni fa nel Girone A ed Arezzo che passa in quello B (dove c’è anche il Perugia). Nel Girone C (dove resta il Teramo) Foggia e Bisceglie sono state ripescate al posto di Bitonto (che aveva vinto il Girone H di Serie D) ed Az Piceno (che si era salvato sul campo vincendo lo spareggio play out contro il Rende) che a causa della combine del 2019 in Serie D Girone H giocheranno in Serie D. Domani dalle ore 17 in diretta su Rai Sport il sorteggio dei calendari.

Ecco i 3 nuovi Gironi (tutti a 20 squadre) di Serie C 2020/21:

GIRONE A: Albinoleffe, Alessandria, Aurora Pro Patria, Carrarese, Como, Giana Erminio, Grosseto, Juventus B Under 23, Lecco, Livorno, Lucchese, Novara, Olbia, Pergolettese, Piacenza, Pistoiese, Pontedera, Pro Sesto, Pro Vercelli e Renate.

GIRONE B: Alma Juventus Fano, Arezzo, Carpi, Cesena, Feralpisalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Legnago Salus, Mantova, Matelica, Modena, Padova, Perugia, Ravenna, SAMBENEDETTESE, Sudtirol Alto Adige, Triestina, Virtus Vecomp Verona e Vis Pesaro.

GIRONE C: Avellino, Bari, Bisceglie (Ripescato al posto dell’Az Picerno retrocesso d’ufficio in Serie D; sul campo era retrocesso in Serie D perdendo lo soareggio play out del Girone C contro la Sicula Leonzio), Casertana, Catania, Catanzaro, Cavese, Foggia (Ripescato al posto del Bitonto, dopo che era giunto 2° in Serie D Girone H), Juve Stabia, Monopoli, Paganese, Palermo, Potenza, Teramo, Ternana, Trapani, Turris, Vibonese, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense.

Ecco le squadre divise per regioni che comporranno la Serie C (Lega Pro) 2020/21:

Abruzzo (una): Teramo.

Basilicata (una): Potenza.

Calabria (2): Catanzaro e Vibonese.

Campania (6) : Avellino, Casertana, Cavese, JUVE STABIA (Retrocessa direttamente dalla Serie B dove è giunta 19a), Paganese e TURRIS (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone G).

Emilia Romagna (6): Carpi, Cesena, Imolese, Modena, Piacenza e RAVENNA (Sarà ripescato in Serie C dopo essere retrocessa sul campo perdendo spareggio play out del Girone B contro l’Alma Juventus Fano).

Friuli Venezia Giulia (una): Triestina.

Lazio (una): Viterbese Castrense .

Lombardia (10): Albinoleffe, Aurora Pro Patria, Como, Feralpisalò, GIANA ERMINIO (Sarà ripescata in Serie C dopo essere retrocessa sul campo perdendo spareggio play out del Girone A contro l’Olbia), Lecco, MANTOVA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D), Pergolettese, PRO SESTO (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone B) e Renate.

Marche (5): Alma Juventus Fano, Fermana, MATELICA (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone F), Samb e Vis Pesaro .

Piemonte (4): Alessandria, Juventus B Under 23 (seconda squadra della famosa società di Serie A), Novara e Pro Vercelli.

Puglia (5): Bari, BISCEGLIE (Ripescato in C al posto dell’Az Picerno dopo che sul campo era retrocesso in Serie D perdendo lo spareggio play out del Girone C contro la Sicula Leonzio), FOGGIA (Ripescato in C al posto del Bitonto dopo essere giunto 2° in Serie D Girone H), Monopoli e Virtus Francavilla.

Sardegna (una): Olbia.

Sicilia (3): Catania, PALERMO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone I) e TRAPANI (Retrocesso direttamente dalla Serie B dove è giunto 18°).

Toscana (7): Arezzo, Carrarese, GROSSETO (Neopromosso avendo vinto il Campionato di Serie D Girone E), LIVORNO (Retrocesso direttamente dalla Serie B dove è giunto 20°ed ultimo), LUCCHESE (Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone A), Pistoiese e Pontedera.

Trentino Alto Adige (una): Sudtirol Alto Adige.

Umbria (3): Gubbio, PERUGIA (Retrocesso dalla Serie B dove è giunto 16°, perdendo poi ai rigori il doppio spareggio play out contro il Pescara) e Ternana.

Veneto (3): LEGNAGO SALUS (Sarà ripescato in Serie C dopo essere giunto 2°in Serie D Girone C dietro al Campodarsego giunto 1° che però non si è iscritto in Lega Pro preferendo rimanere in D), Padova e Virtus Vecomp Verona .

In MAIUSCOLO le squadre retrocesse (dalla Serie B), le neopromosse (dalla Serie D) e le probabili ripescate.

